Автоинспекторы из Мытищ проверили водителей грузовиков в селе Марфино

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Мытищи организовали рейд «Грузовик» в селе Марфино. Они проверили техническое состояние большегрузных машин, а также все необходимые документы.

В рамках профилактического мероприятия «Грузовик» в селе Марфино госавтоинспекторы осмотрели техническое состояние транспортных средств, наличие путевых листов и документов о прохождении техосмотра.

Водителям большегрузов раздали информационные памятки с QR-кодом. В них изложены правила безопасности на дороге, а также распорядок труда и отдыха.

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