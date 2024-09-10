Автоинспекторы из Мытищ проверили водителей грузовиков в селе Марфино
Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Мытищи организовали рейд «Грузовик» в селе Марфино. Они проверили техническое состояние большегрузных машин, а также все необходимые документы.
В рамках профилактического мероприятия «Грузовик» в селе Марфино госавтоинспекторы осмотрели техническое состояние транспортных средств, наличие путевых листов и документов о прохождении техосмотра.
Водителям большегрузов раздали информационные памятки с QR-кодом. В них изложены правила безопасности на дороге, а также распорядок труда и отдыха.
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