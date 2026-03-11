Автоинспекторы и волонтеры поздравили с 8 Марта жительниц Чехова
На дорогах муниципалитета прошла традиционная акция «Цветы для автоледи». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами поздравили всех женщин за рулем с Международным женским днем.
Жительницам Чехова вручили букеты цветов. Автоледи принимали поздравления с улыбкой и благодарили дорожных полицейских и волонтеров.
Водителям заодно напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.
Акция продолжилась и на тротуарах — волонтеры Подмосковья отправились поздравлять прохожих. В ответ на цветы и искренние пожелания активисты получали теплые улыбки.
Самое главное в таких акциях — внимание и теплые слова: они мгновенно создают атмосферу праздника и никого не оставляют равнодушным.
Международный женский день в Чехове отметили с размахом. Одной из главных площадок праздника стал Дворец спорта «Олимпийский», где прошли концерты, церемонии награждения и теплые встречи.