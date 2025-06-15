Автоинспекторы и байкеры провели праздник для детей из приемных семей в Серпухове

В деревне Райсеменовское городского округа Серпухов в Семейном городке состоялось праздничное мероприятие «Дорога в лето» для детей из приемных семей. В акции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и члены мотоклуба «Черные всадники».

Автоинспекторы напомнили детям о правилах безопасного поведения на дороге, уделив особое внимание правильному переходу проезжей части, использованию велосипедов, самокатов и средств индивидуальной мобильности. Ребятам также продемонстрировали мотоциклы ДПС.

Мотоклуб «Черные всадники» показал свои мотоциклы и рассказал о важности соблюдения правил управления мототехникой и необходимости использования защитной экипировки.

В завершение праздника дети получили тематические памятки и светоотражающие браслеты. В ответ они поблагодарили гостей и пообещали строго соблюдать Правила дорожного движения.