Автоинспекторы и байкеры провели праздник для детей из приемных семей в Серпухове

В деревне Райсеменовское городского округа Серпухов в Семейном городке состоялось праздничное мероприятие «Дорога в лето» для детей из приемных семей. В акции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и члены мотоклуба «Черные всадники».
Автоинспекторы напомнили детям о правилах безопасного поведения на дороге, уделив особое внимание правильному переходу проезжей части, использованию велосипедов, самокатов и средств индивидуальной мобильности. Ребятам также продемонстрировали мотоциклы ДПС.
Мотоклуб «Черные всадники» показал свои мотоциклы и рассказал о важности соблюдения правил управления мототехникой и необходимости использования защитной экипировки.
В завершение праздника дети получили тематические памятки и светоотражающие браслеты. В ответ они поблагодарили гостей и пообещали строго соблюдать Правила дорожного движения.
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