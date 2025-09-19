Автоинспекторы Балашихи напомнили детям правила безопасности вблизи дороги
В рамках традиционного Единого Дня безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями родительской общественности, отрядами юных инспекторов движения и Автошколой имени Давыдова провели серию просветительских мероприятий, направленных на предупреждение детской дорожно-транспортной аварийности.
В этот день автоинспекторы посетили образовательные организации городского округа Балашиха, где напомнили юным участникам дорожного движения о важности соблюдения правил безопасности на дороге.
Особое внимание уделялось формированию у детей навыков ответственного и внимательного поведения вблизи проезжей части.
Кроме образовательных бесед, в рамках мероприятия были организованы практические акции, направленные на отработку навыков безопасного участия в дорожном движении.
Совместно с педагогами, членами отрядов ЮИД и родителями сотрудники полиции провели акции «Родительский патруль» и «Трафареты безопасности».
Также для детей были организованы пешеходные экскурсии по улицам города, во время которых особое внимание уделялось правилам перехода проезжей части и безопасному поведению на дорогах.
Мероприятия Единого Дня безопасности дорожного движения способствуют формированию у подрастающего поколения культуры безопасного поведения на дорогах, а также укрепляют взаимодействие между правоохранительными органами, образовательными учреждениями и родительским сообществом.