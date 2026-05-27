Автогородок для изучения ПДД открыли для школьников в Люберцах

На территории школы № 52 в поселке Малаховка начал работу специализированный детский автогородок «Азбука дорог». Теперь дети смогут изучать правила дорожного движения в игровой форме на миниатюрной модели города.

Как отметила заместитель главы муниципалитета — начальник управления образованием Виктория Бунтина, автогородок оборудован дорогами, перекрестками, светофорами и пешеходными переходами. На этой площадке школьники будут осваивать навыки безопасного поведения на дороге и получать практический опыт управления велосипедами и другими транспортными средствами.

В округе действуют более 50 отрядов юных инспекторов движения в 27 образовательных учреждениях. Ребята активно участвуют в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропагандируют правила дорожного движения среди сверстников. Ранее подобный автогородок уже открыли на базе гимназии № 16 «Интерес».