Автодорогу на Комсомольской улице в Серпухове отремонтируют к концу июня

В городском округе Серпухов продолжается реконструкция автомобильных дорог. На Комсомольской улице уже сняли старый асфальт, в ближайшее время привезут щебень для обустройства основания полотна. Работы завершат в июне.

Как рассказал врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко, на участке протяженностью 280 метров и общей площадью 1950 квадратных метров положат асфальтобетонное покрытие. В этом месте наблюдается интенсивное движение из-за расположенной рядом стоматологической поликлиники № 2.

Также специалисты обустроят вдоль дороги удобный тротуар. Сейчас они занимаются его асфальтированием. Отметим, что всего в 2025 году в Серпухове обновят 45 участков дорог, сейчас в работе находятся 20 из них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков дорог.