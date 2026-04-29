Дорожные службы Подмосковья подготовились к увеличению трафика в мае

Председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко принял участие в совещании по вопросам работы транспортного комплекса в период майских праздников. Мероприятие прошло под руководством министра транспорта Российской Федерации Андрея Никитина.

Вячеслав Петушенко отметил, что в период праздников традиционно увеличивается интенсивность движения на дорогах, находящихся в ведении Автодора. На отдельных участках трафик может возрасти более чем в два раза.

«Традиционно в период майских праздников повышается интенсивность движения на нашей дорожной сети. В связи с этим мы заранее проводим подготовительные работы, чтобы исключить неудобства для автомобилистов», — сказал Вячеслав Петушенко.

Строительно-монтажные работы в настоящее время ведутся в пяти регионах. В Ленинградской области на 593 км М-11 «Нева» возводится транспортная развязка. В Краснодарском крае строится обход Адлера. Реконструируются участки трасс М-3 «Украина» в Калужской области, М-1 «Беларусь» в Московской области и М-4 «Дон» в Ростовской области. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

Владельцы объектов дорожного сервиса были проинформированы о подготовке дорожной сети Автодора к праздничному периоду. Они обеспечат бесперебойную работу топливораздаточных колонок, кассовых аппаратов и торговых залов в пиковые дни.

Государственная компания «Автодор» призывает автомобилистов перед поездкой уточнить маршрут, проверить состояние своего автомобиля, быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В случае нештатной ситуации на участках скоростных трасс водители могут обратиться за помощью в круглосуточную службу аварийных комиссаров по номеру *2323.