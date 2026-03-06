Автобусы и поезда в Жуковском перейдут на праздничный график работы

В связи с празднованием Международного женского дня и переносом выходных, транспортная система Московской области переходит на особый режим работы. Чтобы жители авиаграда и других городов региона могли планировать свои поездки, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья скорректировало расписание автобусов и пригородных электропоездов.

Региональные перевозчики мобилизуют значительные ресурсы: ежедневно на маршруты будут выходить около шести тысяч автобусов. Изменение графика связано с изменением пассажиропотока — в праздники снижается востребованность утренних рейсов до промзон и офисных центров, но растет нагрузка на маршруты к паркам и торговым комплексам.

7 марта автобусы будут курсировать по расписанию субботнего дня. 8 и 9 марта транспорт перейдет на график воскресенья. Пригородное сообщение также подстроится под нужды отдыхающих. Для тех, кто планирует поездки в Москву или соседние города, назначены дополнительные фирменные экспрессы.

Пассажирам рекомендуется заранее сверяться с актуальным расписанием в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам», «Центральная ППК» и «Мострансавто», а также следить за обновлениями на информационных табло станций.