Автобусы будут курсировать в Егорьевске в крещенскую ночь

В связи с празднованием Крещения Господня и ожидаемым увеличением пассажиропотока к местам проведения праздничных богослужений и обрядовых купаний, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области приняло решение о продлении работы общественного транспорта. В ночь с 18 на 19 января жители Егорьевска смогут воспользоваться автобусами до ночи.

Для удобства верующих работа трех популярных маршрутов будет продлена до 03:00. Это позволит горожанам беспрепятственно добраться до храмов и купелей, а также вернуться домой после завершения праздничных мероприятий. Изменения затронут следующие направления: кольцевой маршрут: «Больничный комплекс — улица Нечаевская — Больничный комплекс», «Егорьевск — Устьяново» и «Егорьевск — Шувое».

Особое внимание уделено техническому состоянию автопарка.

«Все автобусы, которые будут задействованы в транспортной работе в праздничную ночь, пройдут обязательный предрейсовый контроль технического состояния. С водительским составом проведены дополнительные инструктажи по особенностям работы в ночное время и строгому соблюдению правил дорожного движения в условиях зимней непогоды», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

Ознакомиться с полным списком всех подмосковных маршрутов, работа которых будет продлена в Крещенскую ночь, можно на официальном сайте ведомства по ссылке.