Автобусы большого класса вывели на маршрут № 1133а в Мытищах
Электробусы ЛиАЗ-6274 запустили на пригородном экспресс-маршруте № 1133а «Метро „ВДНХ“ — 4-я Парковая улица». Запуск электробусов стал возможен благодаря сотрудничеству Москвы с правительством Московской области и администрацией городского округа Мытищи.
Современные транспортные средства свяжут Мытищи с метро «ВДНХ» и МЦК Ростокино. Проезд на электробусах рассчитан по тарифам московского общественного транспорта.
Вопрос об улучшении работы общественного транспорта не раз поднимали на круглом столе по транспортному обслуживанию жители микрорайона Дружба.
«Чтобы перевозчик мог направить на него автобусы большого класса, мы провели комплексные дорожные работы: обустроили разворотный круг, посадочные площадки и тротуары. Вместимость автобусов увеличилась практически в 4,5 раза — с 19 до 85 пассажиров, а маршрут № 1133А стал первым в Мытищах, где стали курсировать электробусы», — сообщила глава округа Юлия Купецкая.