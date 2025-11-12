Автобусы большого класса вывели на маршрут № 1133а в Мытищах

Электробусы ЛиАЗ-6274 запустили на пригородном экспресс-маршруте № 1133а «Метро „ВДНХ“ — 4-я Парковая улица». Запуск электробусов стал возможен благодаря сотрудничеству Москвы с правительством Московской области и администрацией городского округа Мытищи.

Вопрос об улучшении работы общественного транспорта не раз поднимали на круглом столе по транспортному обслуживанию жители микрорайона Дружба.

Современные транспортные средства свяжут Мытищи с метро «ВДНХ» и МЦК Ростокино. Проезд на электробусах рассчитан по тарифам московского общественного транспорта.

«Чтобы перевозчик мог направить на него автобусы большого класса, мы провели комплексные дорожные работы: обустроили разворотный круг, посадочные площадки и тротуары. Вместимость автобусов увеличилась практически в 4,5 раза — с 19 до 85 пассажиров, а маршрут № 1133А стал первым в Мытищах, где стали курсировать электробусы», — сообщила глава округа Юлия Купецкая.