Автобусный маршрут № 51 в Орехово-Зуеве стал популярным у дачников

Орехово-Зуево стал настоящим центром притяжения для дачников Подмосковья. С началом садово-огородного сезона в 2025 году местные власти запустили ряд автобусных маршрутов, которые значительно улучшили транспортную доступность для жителей и гостей региона.

Одним из самых востребованных стал маршрут № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок». Он обеспечивает удобное и регулярное сообщение между городом и дачным массивом, что особенно важно для тех, кто стремится проводить выходные на природе.

Автобусы отправляются от остановки «Церковь» в различные часы, что позволяет дачникам удобно планировать свои поездки. Утренние рейсы начинаются с 06:45, а последний автобус уходит в 18:30. Обратные рейсы от «Нового Снопка» также расписаны с учетом потребностей пассажиров.

Кроме того, на маршруте принимают социальные карты жителей Подмосковья и Москвы, а также банковские карты и карты «Тройка» и «Стрелка». Это делает поездки более доступными и удобными для всех категорий граждан. Местные жители отмечают, что запуск этого маршрута значительно упростил поездки до дач.