Автобусные рейсы в Балашихе запустят в Новый год и Рождество бесплатно

С 31 декабря на 1 января транспорт будет ходить до 3:00. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января — до 2:00.
Жители Балашихи в новогоднюю ночь смогут бесплатно воспользоваться проездом на метро и МЦК с 20:00 до 6:00. Для удобства пассажиров, которые захотят посетить церковные службы на Рождество, на МЦД запустят дополнительные утренние и ночные маршруты. С 9 января транспортное обслуживание жителей будет осуществляться по расписаниям рабочего дня.
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