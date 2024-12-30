Автобусные рейсы в Балашихе запустят в Новый год и Рождество бесплатно

С 31 декабря на 1 января транспорт будет ходить до 3:00. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января — до 2:00.

Жители Балашихи в новогоднюю ночь смогут бесплатно воспользоваться проездом на метро и МЦК с 20:00 до 6:00. Для удобства пассажиров, которые захотят посетить церковные службы на Рождество, на МЦД запустят дополнительные утренние и ночные маршруты. С 9 января транспортное обслуживание жителей будет осуществляться по расписаниям рабочего дня.