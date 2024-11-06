Автобусные павильоны на шести дорогах Подмосковья отремонтировали за неделю

Работники «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные автобусные павильоны на шести дорогах Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

За неделю ремонт остановок провели в черте городов Клин, Дубна, Дзержинский и Котельники. Павильоны также отремонтировали в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа и рабочем поселке Лопатино Ленинского округа.

Обследование дорожной сети Подмосковья проводится каждую неделю. Особое внимание уделяют содержанию тротуаров, остановочных пунктов, дорожных знаков, фонарей и искусственных неровностей.

Первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это один из самых значимых проектов в Подмосковье. Снизится нагрузка на МКАД, Носовихинское и Каширское шоссе, трассы А-105, М-2, М-4 и М-5. На ней будет от четырех до шести полос движения, отметил губернатор Андрей Воробьев.