Автобусные остановки отремонтировали в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» привели в порядок поврежденные павильоны на автобусных остановках в Подмосковье. Работу выполнили на 10 региональных дорогах.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что обследование автобусных остановок проводится регулярно. Объекты, которые нуждаются в ремонте, ставят в план работ.

На этой неделе дорожники отремонтировали павильоны на улице Ленина и Букинском шоссе в Лобне, улице Московской во Фрязине, на Совхозной улице и Осташковском шоссе в деревне Пирогово и в других местах региона.

Качество проведенного ремонта контролируют с помощью автоматизированной системы в области дорожной инфраструктуры СКПДИ.

Ранее стало известно, что одну из дорог в Истре достроят раньше срока — уже в декабре. Она протянется от Павловской Слободы до М-9. Трасса важна не только этому населенному пункту, но и ученикам нового технолицея, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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