Автобусные остановки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья
На региональных дорогах Подмосковья продолжается ремонт автобусных остановок. Сотрудники «Мосавтодора» провели работы в девяти округах.
Остановки обновили в Красногорске на улице Народного Ополчения, в Сергиевом Посаде на Новоугличском шоссе, в Реутове на Транспортной улице и на улице Новоселки Слободка в Ивантеевке.
Также в порядок привели конструкции в деревнях Алексеевка, Подмоклово и Большие Жеребцы, селе Смолево и поселке Зубово.
Специалисты «Мосавтодора» внимательно следят за состоянием дорожной инфраструктуры — остановок, знаков, ограждений, светофоров и искусственных неровностей. Работы не останавливаются и зимой. Посадочные площадки регулярно очищают от снега и льда.