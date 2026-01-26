Автобусные остановки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Остановки обновили в Красногорске на улице Народного Ополчения, в Сергиевом Посаде на Новоугличском шоссе, в Реутове на Транспортной улице и на улице Новоселки Слободка в Ивантеевке.

Также в порядок привели конструкции в деревнях Алексеевка, Подмоклово и Большие Жеребцы, селе Смолево и поселке Зубово.

Специалисты «Мосавтодора» внимательно следят за состоянием дорожной инфраструктуры — остановок, знаков, ограждений, светофоров и искусственных неровностей. Работы не останавливаются и зимой. Посадочные площадки регулярно очищают от снега и льда.