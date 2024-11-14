Автобусные остановки отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали автобусные остановки еще на восьми дорогах в Подмосковье. Работы провели в Ступине, Лосино-Петровском, Щелкове и других муниципалитетах.

Ремонт провели на проспекте Победы в Ступине, на Первомайской улице в Лосино-Петровском, на Пролетарском проспекте в Щелкове, Красногвардейском бульваре в Подольске и на Октябрьском проспекте в Люберцах.

Кроме того, ремонт провели на Пироговском шоссе в деревне Высоково под Мытищами, а также на 48-м километре Каширского шоссе и на дороге в деревне Новленского в Домодедове.

В министерстве добавили, что специалисты регулярно следят за состоянием дорожных объектов, чтобы вовремя проводить ремонт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.