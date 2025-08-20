Автобусные остановки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты государственного учреждения «Мосавтодор» завершили комплексный ремонт остановочных павильонов на автомобильных дорогах регионального значения, расположенных в десяти городских округах Подмосковья. Проведенные работы значительно повысили комфорт для пассажиров, ожидающих общественный транспорт.

Капитальный ремонт павильонов осуществили на пяти ключевых городских магистралях: улице Советской Конституции в Ногинске, Носовихинском шоссе в Балашихе, улице Шоссейной в Королеве, улице Фрунзе в Звенигороде и улице Андропова в Ступине.

Остановки привели в нормативное состояние в малых населенных пунктах: на улице Кооперативной в деревне Вялки, улице 11 Саперов в поселке городского типа Нахабино, улице Институтской в поселке городского типа Менделеево и на дорогах в деревнях Гололобово и Лидино.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья отметили, что работы по поддержанию элементов инфраструктуры в регионе проводят регулярно.