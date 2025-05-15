«Автобус Победы» будет курсировать в Люберцах до 22 июня

Проект был запущен в муниципалитете в рамках празднования 80-й годовщины Великой Победы. Бесплатный экскурсионный «Автобус Победы» будет совершать рейсы до 22 июня.

Маршрут «Автобуса Победы» проходит по Люберцам, Дзержинскому, а также по поселкам Красково, Томилино и Малаховке. Сотрудники Музейно-выставочного комплекса и Центральной библиотечной системы округа рассказывают пассажирам о значимых событиях Великой Отечественной войны, о героях-земляках, показывают архивные фотографии.

Во время поездки экскурсанты посетят основные памятные места городского округа: памятник «Трем Иванам» и мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Люберцах, памятник «Создателям ракетного щита России», Сквер Победы и мемориал Славы в Дзержинском.

Планируется, что «Автобус Победы» совершит 80 рейсов, а экскурсии посетят порядка 3500 человек.

Запись на рейсы осуществляется по телефону 8(991)083-96-76 или через почту Музейно-выставочного комплекса: hello@mvkmuseum.ru.