Авиатурнир на тренажерах прошел в парке «Патриот» в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Авиатурнир на тренажерах легендарных машин прошел в парке «Патриот» Одинцовского городского округа. Участники получили уникальную возможность испытать себя в роли пилотов известных боевых самолетов.

Соревнования включали испытания на трех разных типах авиационной техники: истребителе МиГ-29, боевом вертолете Ми-24П и учебно-тренировочном самолете Л-39 — единственном в мире процедурном тренажере, позволяющим полностью погрузиться в условия реальной кабины самолета и испытать ощущение настоящего полета.

Перед началом каждого этапа гости проходили обязательную подготовку и инструктаж, гарантирующие безопасность и понимание особенностей управления техникой.

Благодаря современным технологиям виртуальной реальности и точной эмуляции физических ощущений, участники получили возможность прочувствовать всю мощь и реализм полетов.

По итогам турнира победители в каждом виде авиационной техники были награждены ценными призами и памятными наградами.