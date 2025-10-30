Авиационный завод ДОСААФ провел экскурсию для бойцов СВО из Балашихи

Ветераны специальной военной операции из Балашихи вместе со своими семьями побывали на экскурсии на «Московском авиационно-ремонтном заводе ДОСААФ». Мероприятие организовали по программе «Промышленный туризм», которая знакомит жителей Подмосковья с работой ведущих предприятий региона.

Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ — одно из старейших предприятий отрасли, основанное в 1939 году. Сегодня завод специализируется на ремонте и обслуживании самолетов и вертолетов малой авиации. Во время экскурсии главный инженер Евгений Наумов рассказал гостям об истории предприятия, аэродроме «Черное» и особенностях работы с современной авиационной техникой.

Посетители увидели, как проходит процесс ремонта и технического обслуживания воздушных судов, а также узнали, какие требования предъявляются к специалистам, работающим на заводе. Особое внимание ветераны уделили вопросам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и возможного трудоустройства на предприятии.

Инициатором таких экскурсий для участников специальной военной операции выступило правительство Московской области. Проект реализуют при поддержке Агентства стратегических инициатив в рамках программы «Открытая промышленность».