Авиационный военно-патриотический праздник прошел на аэродроме Волосово в Чехове

На аэродроме Волосово в Чехове гостей ждали интерактивные площадки, мастер-классы, выставка «Оружие Победы», выступления авиамоделистов и операторов беспилотных летательных аппаратов, а также концерт. В честь праздника растянули флаг России площадью 600 квадратных метров.

Также там отметили «День юного парашютиста». Свои умения в рукопашном бою показали 60 кадетов и 30 юнармейцев. Кульминацией торжества стало выступление парашютистов.

Отметим, что на протяжении всей своей почти вековой истории «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» остается надежной опорой государства в деле военно-патриотического воспитания, подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах и развития авиационных, технических и прикладных видов спорта. Московский городской Аэроклуб ДОСААФ России — достойный наследник этих традиций, кузница мужества, профессионализма и любви к Родине.