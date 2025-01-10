Авиационный праздник прошел в Чехове

Мероприятие организовали в честь Нового года и в преддверии Рождества. Программу подготовили в региональном отделении клуба ДОСААФ.
В рамках уникального авиационного военно-патриотического спортивного праздника на аэродроме состоялись соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами, где померились силами 30 участников различного возраста из разных субъектов страны.
Гвоздем программы стали прыжки с парашютом Деда Мороза и Снегурочки, а также профессиональных военных и тех, кто впервые открыл для себя этот вид спорта.
Сотрудник «МГАК ДОСААФ России» Денис Зайцев рассказал, что такой праздник проводится в клубе регулярно. Своей уникальностью и красотой исполнения мероприятие покорило сердца сотни гостей. Организаторы уверены, что оно станет доброй традицией в последующие годы.
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