Сегодня 12:08 Авиационный праздник прошел в Чехове 0 0 0 Фото: Телеканал 360 Подмосковье

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Мероприятие организовали в честь Нового года и в преддверии Рождества. Программу подготовили в региональном отделении клуба ДОСААФ.

В рамках уникального авиационного военно-патриотического спортивного праздника на аэродроме состоялись соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами, где померились силами 30 участников различного возраста из разных субъектов страны.

Гвоздем программы стали прыжки с парашютом Деда Мороза и Снегурочки, а также профессиональных военных и тех, кто впервые открыл для себя этот вид спорта.

Сотрудник «МГАК ДОСААФ России» Денис Зайцев рассказал, что такой праздник проводится в клубе регулярно. Своей уникальностью и красотой исполнения мероприятие покорило сердца сотни гостей. Организаторы уверены, что оно станет доброй традицией в последующие годы.⁣⁣