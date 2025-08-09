Авиамоделисты из Химок победили на областном чемпионате

Команда из Химок приняла участие в чемпионате Московской области по авиамодельному спорту в дисциплине «Воздушный бой». Она завоевала сразу несколько медалей.

Состязания состоялись на кордодроме Дома юных техников «Интеграл» в Химках. Спортсмены поборолись за места в областной сборной.

Участниками стали авиамоделисты более чем из 30 городов Подмосковья. Турнир провели в классе F-2D.

Победителем чемпионата стал экипаж мастеров спорта Игоря Трифонова и Дмитрия Батракова. Ученики секции «Интеграла» Амир Алескеров и Давид Абрамов, Олег Коршунов и Ренат Шарипов оказались призерами в дуэтах.

«Наши ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства, отличную командную работу и преданность любимому делу. Отрадно, что в Химках есть такие талантливые и увлеченные авиамодельным спортом ребята», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.