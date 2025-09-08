Авиамоделисты из Химок победили на международных соревнованиях

В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» провели международные соревнования по авиамодельному спорту, абсолютными лидерами турнира стали спортсмены школы «Интеграл» из Химок. Турнир, посвященный памяти выдающегося советского конструктора ракетной техники Петра Грушина, в этом году впервые получил статус международного.

За звание лучших в нелегкой борьбе сошлись 82 экипажа из России, Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Болгарии и Гвинеи-Бисау.

Спортсмены управляли кордовыми моделями самолетов. Несмотря на вес всего в несколько сотен граммов, такие аппараты способны разгоняться свыше 150 км/ч. Для победы пилотам потребовались не только виртуозное владение моделью, но и высочайшая скорость реакции, отличная координация и тактическое мышление.

По итогам соревнований спортсмены из Химок Амир Алескеров и Давид Абрамов стали абсолютными лидерами. Ребята прошли девять туров без единого поражения. Тренируются спортсмены под руководством преподавателя ДЮТ «Интеграл» Анастасии Васильевой.

Победу в юниорском зачете также обеспечили химчане: серебро — у Олега Коршунова, а бронза — у Алексея Демина. Все призеры тренируются под руководством преподавателей Анастасии Васильевой и Василия Жиденко.

В общекомандном международном зачете первое место с большим отрывом заняла сборная России, на втором — команда Узбекистана, на третьем — Белоруссии.