Августовская педагогическая конференция прошла во Фрязине

Педагогическое сообщество наукограда собралось на традиционной августовской конференции, где обсудили ключевые задачи и проблемы, которые предстоит решать в предстоящем учебном году. В центре внимания — современные образовательные стандарты, условия обучения и кадровая готовность школ.

Организаторы отметили, что практически все школы укомплектованы необходимыми специалистами, однако работа по закрытию оставшихся вакансий продолжается. Отдельный блок конференции был посвящён развитию профильного и инженерного образования: идет подготовка к открытию новой площадки в рамках инженерной школы, где молодежь сможет получать практические навыки и углубленные знания.

Проекты по сотрудничеству с вузами представила заместитель первого проректора МИРЭА РТУ Вера Рогова. Она подчеркнула, что пилотный проект, запущенный в прошлом году на базе городских школ, вызвал большой интерес среди школьников — многие стали призерами региональных и всероссийских конкурсов.

С докладом «Будущее в настоящем: система образования городского округа Фрязино как пространство возможностей» выступила заместитель начальника Управления образования Светлана Трубникова. Доклады педагогов и руководителей стали основой для обсуждения практических шагов по улучшению качества обучения и инфраструктуры.

Глава округа Дмитрий Воробьев поздравил педагогов с началом учебного года, отметил значительные успехи образовательных учреждений и поблагодарил коллективы за работу.

«У нас большие успехи в наших образовательных учреждениях. Есть и вторая школа, которая входит в топ‑100», — сказал он. Депутат Государственной Думы Александр Толмачев добавил, что большинство школ приведено в современный вид, в этом году завершился капитальный ремонт в ряде учреждений, и работа по обновлению продолжится.

На конференции состоялась торжественная церемония награждения педагогов, проявивших высокий профессионализм, а также тех, кто посвятил образованию многие годы. Участники отметили атмосферу открытого диалога и конструктивной подготовки к учебному году.