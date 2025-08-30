Августовская педагогическая конференция прошла в Павловском Посаде

Традиционное мероприятие для педагогов округа прошло в школе № 10 в Павловском Посаде. На нем обсудили итоги прошлого учебного года и планы на новый.

Участниками встречи стали депутат Мособлдумы Линара Самединова, глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, благочинный местного церковного округа священник Александр Анохин, а также представители «Сбербанка».

На мероприятии озвучили результаты работы сферы образования округа. Так, все школы муниципалитета успешно вошли в «зеленую зону» рейтинга Московской области, а округ занял четвертое место в региональном рейтинге по качеству образования.

Важной темой стало обсуждение развития образования в Павловском Посаде. Сейчас идет капремонт детского сада «Малютка», обновление здания дополнительного образования «Истоки» в Электрогорске.

Кроме того, школьные библиотеки округа трансформируют в современные информационно-библиотечные центры с новейшим оборудованием и цифровыми ресурсами.