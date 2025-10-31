Аварийный жилой дом снесут в поселке Гидроузел под Рузой. Здание сильно обветшало, его расселили и включили в перечень подлежащих ликвидации.

Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь двухэтажного панельного здания составляет около 400 квадратных метров. Со временем оно утратило допустимые технико-эксплуатационные характеристики и было признано аварийным. По госпрограмме там расселили восемь квартир.

Сейчас на территории продолжается снос. Работы завершат до конца ноября.

Всего в Рузе 224 недостроя и аварийных дома. Из них 129 уже снесли или привели в порядок. Работу в этом направлении продолжат.