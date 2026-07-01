Аварийный жилой дом снесут на улице Ильинская Слободка в Клину к осени

Одноэтажное здание, построенное в 1960 году, имело площадь чуть более 170 квадратных метров. После обследования специалисты пришли к выводу, что состояние несущих конструкций не соответствует требованиям безопасности, и признали дом непригодным для дальнейшей эксплуатации.

До начала демонтажных работ жильцов четырех квартир переселили в рамках муниципальной адресной программы. После этого объект включили в перечень зданий для сноса.

Сейчас подрядная организация проводит разборку строения. Полностью завершить демонтаж планируют до конца августа.

В Клину зарегистрировали 315 объектов незавершенного строительства и аварийных сооружений. На сегодняшний день удалось снести, достроить или привести в порядок 232 из них.