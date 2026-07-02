Аварийный жилой дом снесли в Каширском переулке в Бронницах

В Бронницах завершился демонтаж очередного аварийного жилого дома. Двухэтажное деревянное здание № 45 было расположено в Каширском переулке.

Специалисты приступили к расчистке участка и вывозу строительного мусора.

Дом построили в 1932 году. Общая площадь здания превышала 400 квадратных метров, при этом оно не было оборудовано системой канализации. За десятилетия эксплуатации строительные конструкции значительно износились, из-за чего объект признали аварийным и непригодным для дальнейшего проживания.

До начала демонтажа всех жителей дома переселили в рамках муниципальной программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области. Новое жилье получили владельцы и наниматели 12 квартир, после чего строение включили в список объектов для сноса.

Ранее в Бронницах ликвидировали еще один аварийный жилой дом — № 60а на Советской улице. Это здание площадью около 130 квадратных метров также признали непригодным для эксплуатации, а жильцов пяти квартир обеспечили новым жильем.

Общая площадь аварийного жилого фонда, демонтированного в округе в результате сноса двух домов, достигла примерно 530 квадратных метров.

В Бронницах выявили 44 объекта незавершенного строительства, 40 из которых уже достроили, привели в порядок или снесли.