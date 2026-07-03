Аварийный жилой дом снесли в деревне Чекменево

В деревне Чекменево в Раменском муниципальном округе завершили снос аварийного многоквартирного дома № 64. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Двухэтажное каркасно-насыпное здание, построенное в 1964 году, располагалось среди малоэтажной жилой застройки. Общая площадь дома составляла около 375 квадратных метров. Из-за значительного физического износа конструкций его признали аварийным.

После расселения 18 зарегистрированных жильцов дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. В настоящее время демонтаж полностью завершен, а территория очищена от строительного мусора.

Дальнейшее использование освободившегося земельного участка определит администрация муниципального округа.

Всего в Раменском муниципальном округе выявлен 631 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства 419 из них.