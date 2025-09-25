Аварийный жилой дом снесли на улице Ломоносова в Хотькове. В будущем администрация примет решение по использованию освободившейся территории.

Двухэтажный дом был построен в 1948 году. Его площадь составляла около 495 квадратных метров. Здание признали аварийным и непригодным для проживания, рассказали в Мособлархитектуре. В рамках госпрограммы там расселили восемь квартир. После этого постройку включили в перечень подлежащих сносу.

Земельный участок уже освободили от сооружения и расчистили от строительного мусора.

Всего в Сергиевом Посаде выявили 336 недостроя и аварийных здания. Из них 254 уже снесли или восстановили.