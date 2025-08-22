Аварийный жилой дом снесли на улице Энтузиастов в Волоколамске. Из-за сильного износа там расселили 16 квартир, после чего здание демонтировали.

Как рассказали в Мособлархитектуре, здание построили в 1972 году. Его площадь составляла 485 квадратных метров. Постройка находилась рядом со школой.

Из-за сильного износа дом признали аварийным и непригодным для проживания. Там расселили 16 квартир. Со временем здание начало разрушаться и его решили снести. Работы провели в июле этого года.

В будущем администрация примет решение по использованию освободившейся территории.

Всего в Волоколамске выявили 145 недостроев и аварийных домов. Из них 81 уже снесли или привели в порядок.