Аварийный многоквартирный дом снесли на Первомайской улице в Щелкове

Фото: Мособлархитектура

Двухэтажный аварийный дом № 14 на Первомайской улице в Щелкове снесли. Деревянное здание площадью около 200 квадратных метров построили в 1927 году. После обследования его признали непригодным для проживания и включили в программу сноса.

Здание находилось в черте жилой застройки и было признано аварийным из-за плохого состояния строительных конструкций. Перед сносом здания расселили жильцов четырех квартир.

Сейчас территория расчищена, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Фото: Мособлархитектура

Всего в Щелково выявили 371 объект незавершенного строительства. Из них 257 уже привели в порядок — это 69% от общего числа. Работа по ликвидации аварийных зданий продолжается.

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