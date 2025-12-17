Аварийный клен спилили в Пироговском микрорайоне в Мытищах

Сотрудники администрации Мытищ выполнили давнюю просьбу жителей — убрали дерево, которое угрожало безопасности людей. Наклон клена превышал 45°, располагалось дерево в нопасной близости к дороге и проводам электропередач.

Место где располагалось дерево не останется пустым — весной здесь создадут новую цветочную клумбу. Она будет украшена разнообразными древесными и кустарниковыми растениями, что придаст этому участку в микрорайоне Пироговский свежий и привлекательный вид.

Сейчас ландшафтный дизайнер активно работает над проектом озеленения. Эскиз будет подготовлен в ближайшее время.

Сотрудники администрации Мытищ трудятся над тем, чтобы сельские территории становились более современными, уютными и красивыми. Проводят благоустройство совместно с жителями, чтобы создать комфортное пространство для жизни и отдыха.