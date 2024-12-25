Аварийный дом снесли в микрорайоне Пироговский в Мытищах

Дом № 3 на Советской улице снесли в Мытищах. Трехэтажное кирпичное здание построили в 1932 году, его площадь составляла более двух тысяч квадратных метров.

Техническое состояние здания, построенного в 1932 году, значительно ухудшилось за время его существования. Сооружение из-за этого признали аварийным и приговорили к демонтажу.

Согласно муниципальной программе по переселению граждан из ветхого. жилья, в первом квартале текущего года 24 квартиры этого дома уже расселили. После этого дом № 3 включили в список объектов для сноса и демонтировали, сообщил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Сейчас на месте аварийного здания нет ничего, строительный мусор убран и вывезен. Всего 420 объектов незавершенного строительства выявили в Мытищах. Сейчас 302 из них снесли, достроили или привели в порядок.