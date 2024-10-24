Аварийный дом снесли на улице Академика Каргина в Мытищах

Здание № 26 демонтировали на улице Академика Каргина в Мытищах. Дом 1954 года постройки физически устарел и стал непригодным для проживания, сообщили в Мособлархитектуре.

Двухэтажное кирпичное здание общей площадью менее 600 квадратных метров устарело морально и физически. Дом признали аварийным, и весной этого года жильцов восьми квартир переселили по госпрограмме.

«После этого приняли решение о демонтаже. Работы по сносу провели в сентябре», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Сейчас участок очистили, строительный мусор вывезли и утилизировали.

Еще пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. Уже удалось ликвидировать больше 70% из них, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В частности, в Мытищах выявили 397 таких объектов, снесли или привели в порядок 271.