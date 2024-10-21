Аварийный дом снесли на Кооперативной улице в Железнодорожном

Расселенный дом № 37 снесли в балашихинском микрорайоне Железнодорожный. Здание 1950 года постройки пришло в негодность, его признали аварийным.
«Жильцов 22 помещений переселили, затем долгое время дом пустовал и начал разрушаться. Прилегающая территория находилась в ненадлежащем состоянии, ограждение отсутствовало. Строение включили в перечень для ликвидации и снесли», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Сейчас площадка полностью очищена от строительного мусора. Позже администрация округа примет решение по дальнейшему использованию участка.
Еще пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. Уже удалось ликвидировать больше 70% из них, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В частности, в Балашихе выявили 366 таких объектов, снесли или привели в порядок 208.
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