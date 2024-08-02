Аварийный дом № 6 снесли на улице Мира в Клину

Многоквартирный дом на улице Мира демонтировали в селе Воздвиженское. Одноэтажное кирпичное здание 1963 года постройки признали аварийным, и жильцов расселили.

«Шесть жилых помещений дома расселили, затем выполнили работы по демонтажу, которые к настоящему моменту уже завершены. Теперь участок свободен от постройки и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На участке администрация Клина планирует провести благоустройство.

В Клину выявили 242 проблемных объекта. На сегодняшний день уже снесли, достроили или привели в порядок 171 здание. Работа в этом направлении продолжается.

Пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. Уже удалось ликвидировать около 70% из них, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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