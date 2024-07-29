Аварийный дом № 1 снесли на Малой Лесной улице в Серпухове

Аварийное здание бывшего жилого дома 1917 года постройки снесли в Серпухове. Одноэтажное здание на улице Малой Лесной пришло в негодность, в связи с чем жильцов расселили.
«Здание обследовали и признали аварийным. Жильцов шести квартир расселили и приняли решение о сносе полуразрушенного дома. Во втором квартале года выполнили демонтаж и расчистили участок от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В Серпухове выявили 234 объекта незавершенного строительства. Снесли или привели в порядок 91 здание, работа продолжается.