Аварийный дом № 1 снесли на Малой Лесной улице в Серпухове

Фото: Мособлархитектура

Аварийное здание бывшего жилого дома 1917 года постройки снесли в Серпухове. Одноэтажное здание на улице Малой Лесной пришло в негодность, в связи с чем жильцов расселили.

«Здание обследовали и признали аварийным. Жильцов шести квартир расселили и приняли решение о сносе полуразрушенного дома. Во втором квартале года выполнили демонтаж и расчистили участок от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Фото: Мособлархитектура

В Серпухове выявили 234 объекта незавершенного строительства. Снесли или привели в порядок 91 здание, работа продолжается.

Пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. Уже удалось ликвидировать около 70% из них, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

Дети в центре внимания. Андрей Воробьев рассказал о работе летних лагерей в Подмосковье

Отгоняем кровопийц. Как защитить себя и жилье от комаров

Карл III никогда не увидит внуков. Принц Гарри отказался везти жену и детей в Британию

«Откровенное уродство». Запад показал сексуальные извращения на уровне культуры

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте