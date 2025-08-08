Аварийные и сухостойные деревья вырубили в Верхнем Комитетском лесу в Королеве

Санитарную рубку деревьев провели в микрорайоне Юбилейный в Королеве. Специалисты удалили аварийные и сухостойные объекты.

Целый комплекс работ для оздоровления и развития этой зеленой зоны в Королеве проводили на протяжении лета. Он затронул площадь более 20 гектаров.

Также лесохозяйственники занимались противопожарным обустройством. За три года они удалили более 100 аварийных деревьев, которые уже несли угрозу для безопасности людей.

Накануне в Верхнем Комитетском прошла уборка ветровальных и буреломных насаждений и мусора. Кроме того, здесь регулярно восстанавливают зеленые насаждения.

В том числе в лесу проводят экологические акции. За три года здесь высадили более 1,3 тысячи молодых деревьев ценных пород. Это сосна, ель, дуб и липа. За их ростом и сохранностью тщательно следят специалисты.