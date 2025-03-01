Аварийные деревья вырубят во дворе домов на улице Карла Маркса в Дубне

Комплексно благоустраивать территории продолжают в Дубне. Специалисты уже приступили к работе у домов № 29 и № 31 на улице Карла Маркса. Совсем скоро здесь ликвидируют все опасные деревья.

Ранее жители пожаловались главе муниципалитета на затеняющие дом деревья. Сейчас рабочие вырубают сухостой и аварийные объекты — в первую очередь деревья со свисающими ветвями.

Это позволит не только обеспечить безопасность жителей многоквартирного дома, но и улучшить его внешний облик.

Важно провести эти работы именно в начале весны, так как сейчас санитарная обрезка безопасна для деревьев. Подобные работы проведут в четырех дворах. Далее в них стартуют работы по комплексному благоустройству.

«Всего в этом году будем проводить комплексное благоустройство в девяти дворах», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.