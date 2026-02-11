Аварийные деревья вдоль дорог проверили в Мытищах

В Мытищах начали обследовать деревья, которые могут упасть на проезжую часть. Рабочая группа выехала в деревни Пруссы, Витенево и Пестово.

Осмотр провели руководитель управления экологии Алексей Королев, депутаты, общественники и местные жители. Участок дороги от контрольно-пропускного пункта до населенных пунктов местные называют «запреткой». Здесь много старых деревьев со значительным наклоном. При сильном ветре или снегопаде они могут рухнуть на машины и людей.

«Это первое обследование в рамках созданной рабочей группы. По каждому дереву будем принимать отдельное решение: обрезка или полное удаление. Наша задача — наладить системную работу», — пояснил Алексей Королев.

Он добавил, что подобные выезды продолжатся и на других дорогах округа. Жителей просят сообщать об опасных деревьях, нависающих над проезжей частью. Каждое обращение проверят и отработают в установленном порядке.