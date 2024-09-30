Аварийные деревья устранили в трех округах Подмосковья с начала года

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Работники коммунальных служб ликвидировали 1167 аварийных деревьев в Подмосковье с начала года. Работы прошли под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как пояснили в ведомстве, больше всего деревьев спилили в Королеве, Дубне и Волоколамском городском округе.

Также специалисты ликвидировали и сухие насаждения, которые тоже представляют опасность для жителей.

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