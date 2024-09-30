Сегодня 15:27 Аварийные деревья устранили в трех округах Подмосковья с начала года Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Работники коммунальных служб ликвидировали 1167 аварийных деревьев в Подмосковье с начала года. Работы прошли под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Как пояснили в ведомстве, больше всего деревьев спилили в Королеве, Дубне и Волоколамском городском округе.
Также специалисты ликвидировали и сухие насаждения, которые тоже представляют опасность для жителей.
Новости Подмосковья можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 17:01 Подмосковных предпринимателей пригласили на международный экспортный форум
Сегодня 16:53 Подмосковные гольфисты выиграли четыре медали на турнире за кубок России
Сегодня 16:51 Жители Люберец смогут задать вопросы главе округа на встрече 1 октября
Сегодня 16:49 Участники «Бизнес-инкубатора ШОС» представили свои проекты в Дубне
Сегодня 16:38 В Грузии признались в ошибках в отношении Абхазии и Южной Осетии
Сегодня 16:35 Студентка колледжа «Подмосковье» победила на областном литературном конкурсе
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте