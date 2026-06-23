Аварийную водонапорную башню демонтировали в поселке Пролетарский в Серпухове
В поселке Пролетарский завершен демонтаж недействующей водонапорной башни, расположенной вблизи дома № 16 по улице Мира. Сооружение 1928 года постройки, выведенное из эксплуатации в 2009 году, с тех пор находилось в заброшенном состоянии и создавало прямую угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку располагалось в непосредственной близости от жилых домов и детской игровой площадки.
Риск внезапного обрушения конструкций требовал безотлагательных мер. Подрядная организация выполнила основную часть работ по демонтажу, до июля запланированы вывоз строительного мусора, расчистка и благоустройство территории.
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил: «Безопасность жителей — наш приоритет. Мы поэтапно убираем все опасные объекты, которые годами портили облик и создавали угрозу. На месте башни появится ухоженная территория».