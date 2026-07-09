Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась на 14% за год

За первые шесть месяцев 2026 года в Московской области зарегистрировано 1,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также снизилось количество погибших и раненых в ДТП: на 27% и 8% соответственно.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин подчеркнул, что меры по улучшению безопасности на дорогах приносят результаты. Ведомство строит новые тротуары, улучшает видимость переходов, снижает скоростной режим вблизи них и активно проводит просветительскую работу.

Несмотря на общую положительную динамику, столкновения остаются самым аварийным видом ДТП. В июне в 701 столкновении пострадали 928 человек, а 103 человека погибли.

Однако есть и положительные моменты: на 84 случая уменьшилось количество наездов на пешеходов вне переходов, а на 74 — на переходах. В таких происшествиях общее число пострадавших и погибших снизилось.

Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения соблюдать правила: использовать ремень безопасности, не отвлекаться на телефон, оценивать дорожную ситуацию, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, переходить дорогу только по переходам.