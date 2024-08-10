Аварийное здание постройки XIX века снесут в Мытищах до конца сентября

Многоквартирный дом постройки 19 века в Мытищах признан аварийным в 2015 году. Жителей здания расселили и приступили к подготовке сноса.

Четырехэтажный многоквартирный дом был построен в 1864 году для работников фабрики по производству тканей «Пролетарская победа». Ремонт в здании проводили более полувека назад и к настоящему времени износ составил 80%. Комиссия Администрации городского округа Мытищи признала дом аварийным девять лет назад. Людей стали переселять в новое жилье с 2021 года, а завершили процесс в этом году.

«Хорошо, что мы вовремя начали снос. Хотя здание и кирпичное, но после четвертого удара ковшом обрушился целый пролет — это три этажа!», — поделился главный инспектор МКУ «Управление по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Московской области» Владимир Васяев.

Жителей микрорайона Пироговский волновала потеря мозаики на торце здания, которую создали еще в советское время. Долгое время она носила звание визитной карточки населенного пункта. Но здание могло обрушиться в любой момент и рисковать безопасностью людей посчитали недопустимым. Завершить снос и убрать территорию от строительного мусора подрядчик обещает до конца сентября.

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