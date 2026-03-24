Аварийное здание бывшей столовой снесут в Воскресенске

Двухэтажное кирпичное строение на улице Промплощадка, дом № 10 полностью выработало свой ресурс и было выведено из эксплуатации. Сейчас на объекте ведется демонтаж конструкций и расчистка участка.

Площадь здания составляет порядка 880 квадратных метров. Долгое время оно находилось в заброшенном состоянии и начало разрушаться. Работы по демонтажу и вывозу строительного мусора планируют завершить до конца первого квартала 2026 года.

Всего на территории городского округа Воскресенск выявили 127 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено или приведено в соответствие с требованиями законодательства 85 из них — это 67% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается, что позволяет не только наводить порядок в городе, но и создавать условия для дальнейшего развития территорий.