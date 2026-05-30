Аварийное здание бывшей столовой по жалобам жителей снесли в Люберцах

В городском округе Люберцы снесли здание бывшей столовой по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом № 110, корпус 1. Здание площадью 1654 квадратных метра долгое время не использовалось по назначению и находилось в аварийном состоянии.

Во время встреч в формате выездной администрации жители неоднократно обращались к главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову с жалобами на частые пожары в бывшей столовой и опасную криминогенную обстановку возле заброшенного здания.

Демонтаж здания начался после того, как в рамках сотрудничества Министерства имущественных отношений Московской области и Министерства обороны Российской Федерации был издан приказ о безвозмездной передаче здания столовой в собственность городского округа Люберцы. В ближайшее время весь строительный мусор вывезут с территории.