Аварийно-спасательному отряду округа Пушкинский исполнилось 20 лет

Юбилейную дату спасатели отмечают 16 марта. Официально отряд был сформирован в 2006 году, а первая служба спасения в Пушкино появилась в 1999 году на базе частного охранного предприятия «Вулкан».

Сегодня в Пушкинском аварийно-спасательном отряде работают 40 человек. Это четыре дежурные смены по пять сотрудников в каждой, а также водно-спасательная служба. В задачи отряда входит ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения округа.

Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан поздравил коллектив с юбилеем. Он передал спасателям почетную грамоту, благодарственное письмо и знак «За труды». Также награды и поздравления поступили от Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.

За 20 лет работы отряд не раз доказывал свою готовность прийти на помощь в экстренных ситуациях. Спасатели округа продолжают нести круглосуточное дежурство, обеспечивая безопасность жителей.