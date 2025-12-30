Авария на питающем центре оставила без света жителей Раменского

Администрация Раменского пообещала вернуть свет в дома жителей через два часа

Возгорание электротехнической шины на питающем центре в Донине привело к аварийному отключению света в Раменском муниципальном округе. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Там подчеркнули, что специалисты «Мособлэнерго» уже прибыли на место и приступили к восстановлению работы питающего центра.

«Ориентировочное время завершения работ два часа», — добавили в администрации.

В распоряжении 360.ru оказалось видео из микрорайона Северки Раменского муниципального округа.

На опубликованных кадрах во всех многоэтажных домах нет света. Освещенной осталось только хоккейная площадка.

В минувший понедельник, 29 декабря, аварийные отключения воздушных линий электропередач оставили без света всю Абхазию. По данным пресс-службы Министерства энергетики республики, блэкаут продолжался около часа, после чего подачу электроэнергии возобновили.